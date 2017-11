Nabil registra chapa de número 2 para eleição presidencial do Santos

Faltando pouco mais de três semanas para as eleições presidenciais do Santos, o cenário político vai se definindo no clube. Na tarde desta quinta-feira, foi a vez de Nabil Khaznadar, ao lado do vice Fábio Pierry, confirmar sua candidatura ao registrar a chapa ‘O Santos Que Queremos’ na secretaria social da Vila Belmiro.

Antes dele, José Carlos Peres já havia oficializado sua tentativa de eleição. Sendo assim, o grupo de Nabil será a chapa 2 do pleito, que acontece no próximo dia 9 de dezembro.

“Estamos preparados para o dia 9. Estou esperando todo mundo para votar, hein. Se você é de São Paulo é que votar, faça a transferência do domicílio eleitoral. Espero todos vocês. Vamos juntos”, disse Nabil.

Na última eleição, em 2014, o empresário recebeu o apoio do ex-presidente Odílio Rodrigues, mas acabou ficando na última colocação, com 735 votos.

Desta vez, Nabil irá concorrer com o atual mandatário Modesto Roma Júnior, da ‘Santos Gigante’, Andres Rueda, da chapa ‘Santástica União’, e José Carlos Peres, do grupo ‘Somos Todos Santos’.

Modesto e Rueda precisam registrar oficialmente suas candidaturas até o próximo domingo.