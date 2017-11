Andres Rueda registra candidatura e será a chapa 3 nas eleições do Santos

O cenário político do Santos já está praticamente definido. No início da tarde deste sábado, Andres Rueda, ao lado do vice José Renato Quaresma, confirmou oficialmente sua candidatura para a eleição presidencial do clube, no próximo dia 9 de dezembro.

O empresário, que representa a ‘Santástica União’, será a chapa 3 no pleito. Antes dele, José Carlos Peres e Nabil Khaznadar, dos grupos ‘Somos Todos Santos’ e ‘O Santos Que Queremos’, respectivamente, já haviam oficializado a candidatura.

“Começou o jogo! Apenas isso”, resumiu Rueda após registrar a chapa na secretaria social da Vila Belmiro.

Ao contrário dos outros três postulantes ao cargo de presidente do clube, Andres nunca foi candidato. Porém, o empresário e o vice Renato Quaresma já foram membros do Comitê de Gestão da atual diretoria do Peixe.

Agora, falta apenas o atual presidente Modesto Roma Júnior registrar oficialmente sua tentativa de reeleição. O mandatário deve realizar a confirmação neste domingo, data limite. Sendo assim, ele será a chapa de número 4.