Peres registra chapa e confirma candidatura à presidência do Santos

O Santos já tem seu primeiro candidato oficializado para as eleições do próximo dia 9 de dezembro. José Carlos Peres registrou nesta terça-feira a chapa ‘Somos Todos Santos’ para concorrer ao cargo de presidente do clube.

Ao lado do vice Orlando Rollo e do escritor Odir Cunha, o empresário foi até a secretaria da Vila Belmiro para confirmar a candidatura. Como foi o primeiro a registrar oficialmente sua tentativa de eleição, o grupo de Peres formará a Chapa 1.

“Agora é oficial, depois de muito trabalho compondo a chapa e um excesso de fichas conquistadas, com quase 400 fichas de excesso. Tivemos que protocolar antes para ter acesso aos dados cadastrais dos sócios”, explicou o candidato a vice Orlando Rollo.

“É isso aí, pessoal. Chapa 1! Dia 9 de dezembro quero todo mundo votando. Vamos arrumar esse clube pra valer. Quero ver todos comparecendo”, ressaltou Peres.

No pleito do próximo dia 9, o empresário, que ficou em segundo nas eleições de 2014, provavelmente irá concorrer com o atual presidente Modesto Roma Júnior, da ‘Santos Gigante’, Andres Rueda, do grupo ‘Santástica União’, e Nabil Khaznadar, da chapa ‘O Santos Que Queremos’. Os três têm até o próximo domingo para registrar a candidatura.

Nas últimas semanas, aconteceram diversas reuniões para uma possível união entre os grupos de oposição de Peres e Rueda. Porém, algumas divergências internas devem impedir o acordo.