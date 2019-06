Meia do sub-13 do Santos faz golaço à la Messi; veja vídeo

Matheus Lima, camisa 10 e capitão da equipe sub-13 do Santos, fez um golaço à la Messi na vitória por 1 a 0 sobre o Santo André no último domingo, pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

O garoto recebe na intermediária, dribla dois, tabela, passa por outros dois e bate de bico, na saída do goleiro. No vídeo, é possível ouvir reclamações na torcida: “Tinha que fazer a falta”.

Aos 13 anos, Matheus é visto como uma das grandes promessas do Santos na base. Ele tem contrato assinado com uma grande empresa de material esportivo e possui até assessoria de imprensa.