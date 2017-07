Matheus Jesus explica ‘chapéu’ no São Paulo: “Tudo parece ser melhor no Santos”

No início deste mês, o São Paulo já dava como certa a contratação de Matheus Jesus. Porém, o Santos acabou dando um ‘chapéu’ no rival e acertou empréstimo com o volante até dezembro de 2018. Segundo os dirigentes do Tricolor, eles desistiram do atleta por medo de problemas com a Fifa. Mas para o jovem de 20 anos, o acordo com o time do Morumbi só não aconteceu por uma escolha dele.

“Houve polêmica porque o presidente de lá deu como certo, mas o Santos apareceu tão rápido com a proposta. E sei lá, foi por opção minha vir para cá. Pelo clima parecer ser melhor, o clube… Foi uma escolha minha. Santos deu as condições certas em tempo rápido. E eu aceitei. Aqui tudo parece ser melhor. Todos querem jogar no Santos”, explicou Matheus Jesus em entrevista coletiva nesta segunda-feira, no CT Rei Pelé.

Inicialmente, o Peixe não tinha interesse em buscar mais um volante para o elenco. Porém, com a venda de Thiago Maia ao Lille, da França, por R$ 51 milhões, a diretoria santista viu em Matheus Jesus um nome para suprir a ausência do Menino da Vila. O novo reforço, porém, não se vê como um substituto do ex-santista.

“Eu acho que não vim para substituir ele. Vim para compor e ajudar o elenco. Tem jogadores com total potencial de ocupar a vaga. Serei mais um para brigar”, concluiu Matheus Jesus.

O volante chega sem custos ao Peixe, mas terá um valor de compra fixado em 1 milhão de euros (R$ 3,6 milhões) por 50% dos direitos econômicos. Ele apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF na última sexta-feira e já está livre para estrear pelo Santos.