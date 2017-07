Matheus Jesus aparece no BID e pode estrear pelo Santos contra o Grêmio

Matheus Jesus apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF nesta sexta-feira e já está livre para estrear pelo Santos. A primeira partida do volante, porém, só deve acontecer no próximo dia 30, no duelo do Peixe contra o Grêmio, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar de ter sido anunciado oficialmente somente na última quinta, o jovem de 20 anos já vem fazendo atividades no CT Rei Pelé desde o último sábado. Mesmo assim, ele ainda precisa de mais uma semana para readquirir a forma física ideal.

Emprestado pelo Estoril, de Portugal, até o fim da próxima temporada, Matheus Jesus também estava na mira do rival São Paulo, que acabou levando um ‘chapéu’ do alvinegro. Ele será apresentado oficialmente na próxima segunda-feira.

Ex-Ponte Preta, o volante chega ao Peixe para suprir a ausência de Thiago Maia, vendido ao Lille, da França, por R$ 51 milhões. Ele fica emprestado até o final de 2018, mas terá um valor de compra fixado em 1 milhão de euros (R$ 3,6 milhões) por 50% dos direitos econômicos.