Luverdense não libera agora, e Santos espera atacante em junho para a base

O Luverdense não libera Lucas Braga para o Santos agora. Dessa forma, o Peixe esperará pelo atacante em junho, ao término do seu contrato com o clube do Mato Grosso.

A contratação de Lucas, de 22 anos, foi acertada antes mesmo da chegada do técnico Jorge Sampaoli. O Alvinegro, a princípio, pensava nele para o elenco profissional, mas haverá um teste na disputa da Copa Paulista e do Campeonato Brasileiro de Aspirantes no segundo semestre, como informou o GloboEsporte.com.

O Luverdense não gostou da postura do Santos ao acertar o pré-contrato com o atleta sem notificar o atual clube.

“Ninguém assina um pré-contrato sem um papel timbrado do Santos. Trabalhamos em parceria com América-MG, Flamengo, Atlético-PR e Internacional e sempre com tudo muito claro. O jogador tem contrato e não há o que fazer. Santos tem meu contato e se de alguma forma queriam fazer alguma negócio, tinha que ter procurado o Luverdense antes de qualquer coisa”, disse o diretor do Luverdense, Maico Gaúcho, à Gazeta Esportiva.

Com Lucas Braga só em junho e fora do profissional num primeiro momento, o Santos segue à procura de reforços para o técnico Jorge Sampaoli. Nenhum foi anunciado até o momento e a reapresentação do elenco será na quarta-feira à tarde, no CT Rei Pelé.