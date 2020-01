Jesualdo avalia inicio de trabalho no Santos e projeta estreia contra o Bragantino

Jesualdo Ferreira concedeu nesta quarta-feira, no Vila Belmiro, a última e bem-humorada entrevista coletiva antes de estrear no comando do Santos, contra o Red Bull Bragantino, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.

Com apenas 12 dias de trabalho, o português avaliou o progresso do time e passou um recado ao torcedor. “Avançamos em algumas coisas, outras ficam adiadas para os próximos jogos e dias. Acima de tudo, deixar a todos os torcedores que vai ser sempre uma equipe que joga para ganhar. Amanhã não será diferente. Vamos usar as virtudes e ambições grandes dos jogadores”, afirmou.

“Demora algum tempo para você assimilar as idéias de jogo. Passei para os jogadores as idéias de forma coletiva e participativa para que todos pudessem assimilar”, completou o comandante.

Sem Soteldo, Veríssimo e Aguilar, o treinador terá alguns problemas para escalar o Peixe. Apesar disso, mostrou confiança no elenco, sem revelar os escolhidos. “Não vou dizer a equipe. Temos alguns problemas, mas vamos tentar a melhor forma para chegar a esse jogo e ganhar. Mais importante do que falar a palavra ganhar, é falar em jogar bem. Quem joga bem tem vantagens, equipe atrativa, e maiores chances de ganhar. Isso que vai fazer as pessoas gostarem de ver os jogos. Jogar bem é ter todos os jogadores empenhados e cumprir o plano de jogo”, ressaltou.

O Santos realiza o último treino antes da estreia, que será aberto à torcida no estádio do alvinegro. Na quinta-feira, às 19h15, o time pega o Red Bull Bragantino.

