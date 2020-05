Jean Mota relembra sucesso de 2019 e reforça função preferida no Santos

Eleito melhor jogador do Campeonato Paulista de 2019, o artilheiro Jean Mota ainda não deslanchou nesta temporada – são quatro jogos pelo Santos, todos como reserva sob o comando de Jesualdo Ferreira.

Jean era cotado para atuar mais vezes na lateral esquerda depois da saída de Jorge, mas Felipe Jonatan se firmou na posição e esteve fora em apenas uma oportunidade em 2020.

“Já joguei em muitas posições e fico feliz por poder ajudar. Mas sempre disse que a melhor posição é no meio-campo com liberdade, assim como foi no Paulistão (2019), quando era um falso nove, mas tinha liberdade de um meia para chegar na área”, destacou, em bate-papo exclusivo com a Gazeta Esportiva.

Há um ano, Jean Mota era protagonista do Peixe e via a confiança ser recuperada depois de 2018 de críticas.

“Agradeço primeiramente a Deus, pois se não fosse ele não conquistaria. Depois ao Sampaoli, que foi um cara que trouxe minha confiança de volta, algo que eu tinha perdido”, comentou.

Contratado do Fortaleza, Jean Mota relembra uma música feita por torcedores em 2016: “Quer jogar na meiota? Aprende com o Jean Mota”.

“Essa música foi feita na minha chegada no Santos, em 2016. Fomos vice-campeões brasileiros naquela temporada, e fiquei feliz pelo carinho da torcida. Nunca falei pessoalmente com os autores, mas sigo eles nas redes sociais e falei por lá. Já em 2019, o Vitor Anjos, assessor do Santos, fez uma nova versão já com jogadores do elenco atual”, finalizou.

