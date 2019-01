Jean Mota atribui melhora no Santos a Sampaoli: “Estou na posição certa”

Destaque diante de Corinthians e Ferroviária, Jean Mota atribui a melhora no seu desempenho pelo Santos aos conselhos do técnico Jorge Sampaoli.

Com o argentino, o meio-campista tem mais liberdade na armação e se sente mais confiança. O treinador barrou o empréstimo – Bahia, Ceará e Fortaleza demonstraram interesse.

“Sampaoli me deu confiança maior, me ajudou em posicionamento. Era diferente no ano passado, de ter que acompanhar lateral, com função diferente do meio-campista de origem. Hoje estou na posição certa e tenho procurado melhorar para manter a regularidade. Tenho muito a aprender e evoluir”, disse Jean Mota, em entrevista coletiva nesta quarta-feira.

“Ele pede para eu jogar próximo da área, que pise na área e que fique mais perto do gol. Que fique entre as linhas, não buscar muito a bola, que seja do meio para frente. Eu ajudo na marcação, claro. Mas ele me dá mais liberdade”, completou.

Jean também gosta da opção tática pelo 4-4-2, com duas linhas de quatro e dois atacantes. Dessa forma, a armação é dividida.

“Ajuda bastante, ficamos compacto no meio, temos mais opções. Com outros sistemas, eu ficava mais sozinho, não tinha com quem jogar e acabava perdendo. Agora é mais compacto, mais agregado, eu e Pituca nos revezamos e preenchemos melhor o espaço”, concluiu.