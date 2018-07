Jair blinda elenco de problemas políticos do clube: “É um aprendizado”

Após a derrota diante do Monterrey, em amistoso na madrugada deste sábado para este domingo, o técnico do Santos Jair Ventura concedeu uma coletiva de imprensa na qual, sobretudo, comentou o jogo e falou sobre o momento de seus jogadores, que seguem na inter-temporada proporcionada pela parada para a Copa do Mundo da Rússia. No entanto, não foi só sobre aspectos de dentro das quatro linhas que o treinador acabou falando.

Questionado a respeito da situação política do clube, que nesta sexta-feira viu William Machado pedir demissão e abandonar o cargo de gerente de futebol, o comandante alvinegro mostrou encarar com bastante naturalidade os problemas extra-campo que tem agitado os bastidores do CT Rei Pelé.

“É um aprendizado. É lógico que a gente quer trabalhar com tranquilidade, mas a gente sabe que no futebol não é assim. Mas essas situações só são faladas antes do jogo. Quando começa o jogo, a culpa é sempre do treinador. Esquecem de qualquer situação política, situação de contratação, e o grande culpado é o treinador. Então, lido com naturalidade e tento blindar ao máximo nosso vestiário para que os problemas extra-campo não afetem nosso dia a dia”, afirmou. “Nunca vou usar problema extra-campo para desculpa para nossas derrotas. A única responsabilidade por uma derrota é minha e é por isso que escolhi ser treinador”, completou.

Em termos políticos, William não foi a única baixa da semana para o Santos. Pouco antes do então gerente de futebol pedir as contas, uma debandada afetou diretamente o Comitê de Gestão do clube, cujo único gestor remanescente deverá ser Pedro Dória. Antes, a demissão de Luiz Fernando Souza, assistente administrativo, por parte do presidente José Carlos Peres, acabou virando caso de polícia após ameaças de morte por parte do funcionário destituído.

Dentro de campo, o Santos volta a jogar nesta terça-feira, quando enfrentará o Querétaro, às 23 horas (no horário de Brasília), no Estádio Corregidora. Pelo Campeonato Brasileiro, o Peixe volta a campo no dia 19 de julho, às 20h, quando pega Palmeiras, no Pacaembu, em clássico válido pela 13ª rodada da competição.