Há 51 anos, Santos conquistou a Recopa Sul-Americana

O Santos conquistou a Recopa Sul-Americana em 22 de maio de 1968, há exatos 51 anos. A taça fez o Peixe representar a América na Recopa Intercontinental.

O Peixe conquistou o título após melhor campanha em pontos corridos. Alvinegro, Peñarol e Racing, campeões sul-americanos, participaram do torneio.

O Santos venceu as duas partidas do turno – 2 a 0 sobre o Racing no Palestra Itália e 1 a 0 no Peñarol no Maracanã. No returno, o Peixe bateu o Racing em Avellaneda, na Argentina, por 3 a 2. No Uruguai, o Alvinegro perdeu por 3 a 0, mas o Racing empatou com o Peñarol e deu a conquista o Brasil.

Essa Recopa comprovou a supremacia do Santos na década de 60. E o Peixe foi até a Itália e venceu a Internazionale por 1 a 0, em 1969, na disputa intercontinental.

