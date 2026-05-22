Grêmio x Santos: veja onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

O Santos volta a campo neste sábado para um duelo pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe visita o Grêmio em Porto Alegre, na Arena, às 19h (de Brasília).

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Como chegam as equipes

Embalado com uma importante vitória diante do Palestino pela Sul-Americana, o Grêmio mira voltar a vencer pelo Brasileirão após três rodadas. A equipe gaúcha é a 18ª colocada da competição com 18 pontos, empatada com o Corinthians, que abre a zona de rebaixamento. Contando todas as competições, o Tricolor Imortal tem três vitórias, um empate e uma derrota em seus últimos cinco compromissos e precisa manter os bons resultados para respirar no Brasileiro.

Por sua vez, o Santos chega após resultados ruins nas últimas partidas. Na quarta-feira, o Peixe empatou com o San Lorenzo em 2 a 2 após abrir dois gols de vantagem, permanecendo assim, sem vitórias na Sul-Americana. Antes, no domingo, a equipe havia sofrido uma dura derrota por 3 a 0 para o Coritiba pelo Brasileirão, atuando como mandantes na Neo Química Arena.

No Campeonato Brasileiro, o clube paulista vive uma situação semelhante à do Grêmio, com os mesmos 18 pontos somados na 16ª posição, próximo à zona da degola.

Arbitragem

Não divulgado.



