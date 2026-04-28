Fluminense x Santos: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileiro sub-20

Publicado 28/04/2026 às 20:00

A equipe sub-20 do Santos volta a campo nesta quarta-feira, às 15h (de Brasília), quando enfrenta o Fluminense, no Estádio Marcelo Vieira, em Duque de Caxias (RJ). O duelo é válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da categoria.

Onde assistir?

  • TV: SporTV (fechado).

Situação na tabela

Fluminense - 14 pontos em 8 jogos - 6º lugar

Santos - 9 pontos em 8 jogos - 13º lugar

Prováveis escalações

Fluminense: Gustavo Félix; Julio Fidelis, Gorgulho, Breno Brítez e Vagno; Rodrigo Gomes, Naarã, Peter e Miguel Henrique; Marcos Paulo e William Lopes
Técnico: Felipe Canavan

Santos: Pedro Traleski; Torrez, Pedro Hian, Gabriel Follmer e João Alencar; Nicola Profeta, Samuel Pierri, Vinícius Fabrie e Benício; Davi Fernandes e Pedro Assis
Técnico: Elder Campos

Arbitragem

  • Árbitro: Alan Trindade da Silva (RJ)
  • Assistentes: Lucas Castro dos Santos (RJ) e Gabriel Bernardo Duarte (RJ)

Veja também:
