Fluminense volta a procurar o volante Yuri, do Santos

O Fluminense voltou a procurar Yuri, do Santos. O volante foi um dos destaques do Audax vice-campeão paulista em 2016, comandado por Fernando Diniz.

O Tricolor negociou com o Peixe em dezembro, mas o técnico Jorge Sampaoli pediu pela permanência do meio-campista de 24 anos.

Com a chegada de Jobson e a titularidade de Alison, além do bom desempenho de Diego Pituca e Jean Lucas, Yuri perdeu espaço no atual elenco. Ele não é bem avaliado pela diretoria, mas tinha prestígio com o treinador.

Yuri tem 11 jogos na atual temporada, sem gol ou assistência. O volante não repetiu o bom rendimento do Audax e nunca teve status de titular no Alvinegro. Seu contrato vai até dezembro de 2020.

Além de Yuri, o Santos foi procurado pelos empréstimos de Felippe Cardoso e Arthur Gomes e Copete. O Peixe busca reduzir o elenco para diminuir a folha salarial.

