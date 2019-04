Chapecoense manifesta interesse em dupla do Santos por empréstimo

A Chapecoense tem interesse em dois atacantes do Santos por empréstimo para o Campeonato Brasileiro: Arthur Gomes e Jonathan Copete.

A Chape soube do interesse do Peixe em reduzir o elenco, como a Gazeta Esportiva publicou, e vê a dupla com potencial para qualificar seu elenco.

Arthur, a princípio, não gostaria de sair. O Menino da Vila vê chance de recuperar espaço durante o Brasileirão e a Copa do Brasil, principalmente com a ida de Rodrygo ao Real Madrid-ESP, em junho. O atleta de 20 anos só jogou três vezes na temporada.

Copete perdeu espaço depois das contratações de Aguilar, Cueva e Soteldo. Como o limite é de cinco estrangeiros relacionados por partida – e Derlis e Sánchez são geralmente titulares -, o colombiano não tem sido opção de Jorge Sampaoli.

Jonathan tem 31 anos e atuou mais em 2019: 14 vezes. Ele foi improvisado como lateral-esquerdo antes das contratações de Felipe Jonatan e Jorge.

O problema maior para a Chapecoense, principalmente no caso de Copete, é compor a divisão dos salários para o possível empréstimo. O colombiano, por exemplo, ganha quase R$ 300 mi.

