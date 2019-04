Vitória tenta a contratação de Felippe Cardoso, do Santos

O Vitória tenta a contratação do atacante Felippe Cardoso, do Santos, por empréstimo para a Série B do Campeonato Brasileiro.

O centroavante de 20 anos não tem tido oportunidades com o técnico Jorge Sampaoli. Sua última atuação foi no dia 20 de março, em derrota por 4 a 0 para o Botafogo-SP. No total, são sete jogos na temporada, sem gol marcado.

Felippe tem contrato até 30 de setembro de 2023 e não possui o desejo de ser negociado. O atleta crê que pode ganhar novas chances ao longo do Brasileirão e Copa do Brasil.

O exemplo recente para Felippe Cardoso é o de Eduardo Sasha. Nem inscrito no Paulistão em janeiro, o atacante retomou espaço no elenco e fez um dos gols da vitória do Peixe sobre o Grêmio, por 2 a 1, no último domingo, em Porto Alegre.

Por indicação do ex-técnico Cuca, Felippe Cardoso foi contratado por R$ 3 milhões no ano passado. Ele havia sido destaque na Ponte Preta.

