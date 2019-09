Filho brasileiro de Sampaoli, León nascerá nos próximos dias

Aos 59 anos, Jorge Sampaoli será pai pela terceira vez. O filho León nascerá no domingo ou na segunda-feira, provavelmente num hospital em São Paulo.

Esse será o primeiro filho de Sampaoli e a chilena Paula Valenzuela, sua atual esposa, 22 anos mais nova. Os outros dois são Alejandro e Sabrina, já adultos, e que trabalham num complexo esportivo criado pelo técnico em Casilda, na Argentina, em 2018.

Discreto, Jorge Sampaoli evitou notícias sobre a gravidez de sua mulher. Ele está feliz com a notícia e fez questão de León nascer no Brasil.

O nome, inclusive, seria uma homenagem para a Universidad de Chile. O clube onde o treinador ganhou notoriedade tem “león”, leão em português, como um dos apelidos. Esse foi o nome registrado também na moto elétrica recebida de presente por Sampaoli recentemente.

O Santos enfrentará o Flamengo sábado, no Maracanã, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, e deve ter folga no domingo, quando Sampaoli será liberado para acompanhar o nascimento do filho.