Santos terá Neymar e Gabigol titulares contra o Atlético-MG; veja escalações

O Santos está escalado para enfrentar o Atlético-MG na noite deste sábado, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 20 horas (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (SP).

Escalação do Santos

As principais novidades para o técnico Cuca são os retornos do meia-atacante Neymar e do atacante Gabigol.

Além da dupla, o meia Miguelito e o lateral esquerdo Escobar também estão de volta à lista após serem desfalques contra o Deportivo Cuenca-EQU, na última quarta-feira, pela Sul-Americana.

Assim, a escalação do Santos tem: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique e Neymar; Rony, Bontempo e Gabigol.

Técnico: Cuca

Desfalques: Barreal (suspenso), Mayke (preservado por uso de corticoide), Gabriel Menino (lesão na coxa) e Vinícius Lira (lesão no joelho), Zé Ivaldo e Tomás Rincón (opção técnica).

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Escalação do Atlético-MG

Everson; Natanael, Ruan, Lyanco e Lodi; Alan Franco, Victor Hugo, Tomás Perez, Cuello e Renan Lodi; Reinier e Hulk.

Técnico: Eduardo Domínguez.

Desfalques: Alan Minda (lesão no músculo da coxa esquerda) e Patrick (cirurgia).

Como chegam as equipes?

O Santos vive um momento de instabilidade. Nos últimos cinco jogos, o Peixe venceu apenas um, empatou um e perdeu os outros três. No Campeonato Brasileiro, a equipe soma duas vitórias, quatro empates e quatro derrotas, figurando na 16ª colocação, com 10 pontos.

Do outro lado, o Atlético-MG passa por um momento positivo na temporada. Apesar de ter perdido o último jogo, pela estreia da Sul-Americana, a equipe soma três vitórias e dois reveses. No Campeonato Brasileiro, a campanha do Atlético-MG também é boa. O Galo venceu quatro jogos, empatou dois e perdeu quatro, somando 14 pontos e figurando na oitava posição.

Arbitragem de Santos x Atlético-MG