Santos vai usar camisa com logo da marca Pelé contra o Atlético-MG; veja fotos

O Santos entra em campo neste sábado, às 20h (de Brasília), contra o Atlético-MG, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro, com uma camisa especial que marca o início de uma colaboração histórica. O clube paulista se uniu à Umbro, à NR Sports e à Pelé Brand em uma collab global que tem como objetivo valorizar o legado do Rei.

Para a partida diante do Galo, a tradicional camisa santista ganhou uma modificação simbólica: o espaço do logo da fornecedora Umbro foi ocupado pela icônica comemoração de Pelé. A marca inglesa abriu mão, de forma inédita, de sua aplicação no uniforme para dar protagonismo à Pelé Brand. Após o jogo, as camisas utilizadas pelos atletas serão recolhidas para ações especiais relacionadas à iniciativa.

Além da ação, a parceria prevê para o segundo semestre de 2026 o lançamento de uma coleção exclusiva de produtos, campanhas especiais e camisas de edição limitada para colecionadores, numeradas de 01 a 1091 — referência à quantidade de gols marcados por Pelé com a camisa do Santos.

Veja fotos da camisa com o logo da marca Pelé:

Presidente do Santos, Marcelo Teixeira destacou a ligação histórica entre o clube e o Rei do futebol.

“Impossível dissociar o Santos da marca Pelé. Somos entusiastas de toda ação que valorize essa relação eterna e que tanto orgulha cada um de nós torcedores santistas. Como a ação de hoje, trabalharemos para que muitas outras aconteçam”, afirmou.

Diretor da Umbro no Brasil, Eduardo Dal Pogetto ressaltou o simbolismo da ação. “Abrir espaço na camisa é um gesto simbólico, mas também muito estratégico, que reforça nosso papel como uma marca que respeita a história e, ao mesmo tempo, constrói o futuro. Estamos entusiasmados com os projetos que já estão em andamento e confiantes de que essa parceria pode gerar ações icônicas nos próximos anos”, disse.

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A parceria também marca uma nova fase da Pelé Brand, que passa por um processo completo de rebranding neste mês de abril. Sob gestão da NR Sports, a marca ganha definições claras de posicionamento, presença internacional e diretrizes para colaborações estratégicas com clubes no Brasil e no exterior. A camisa usada na Vila Belmiro é a primeira de uma série de collabs previstas.

“Há pouquíssimos ícones globais com o tamanho, a representatividade e a conexão positiva que Pelé carrega. Agora, vamos garantir uma propriedade à altura do que seu nome representa no mundo, de forma profissional e estruturada”, destacou Guto Cappio, general manager global da Pelé Brand.

Sócio da NR Sports, Neymar da Silva Santos também reforçou a importância da iniciativa. “A NR Sports continua a parceria com o Santos com o objetivo de reestruturar o clube. Além de todo investimento realizado, hoje trazemos a marca Pelé na camisa, dando visibilidade global ao clube e para continuarmos escrevendo a história desse clube centenário”, afirmou.