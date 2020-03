Falta de espaço incomoda, e Lucas Lourenço pode sair do Santos

O Santos pode perder mais um Menino da Vila nos próximos meses. Destaque nas categorias de base, Lucas Lourenço está chateado com a falta de espaço no elenco profissional.

Aos 19 anos, o meia treina na equipe B e viu Ivonei e Anderson Ceará, de funções semelhantes, chamados pelo técnico Jesualdo Ferreira para treinamentos com o grupo principal e relacionados para o clássico contra o São Paulo.

Lucas teve o primeiro teste entre os profissionais em 2018, mas voltou para a base. A estreia ocorreu no fim do mesmo ano, diante do Sport, pelo Campeonato Brasileiro. E não houve novas chances.

O contrato de Lucas Lourenço vale até 27 de setembro de 2022, mas o primeiro acordo profissional tem validade de apenas três anos para o futebol internacional. A assinatura ocorreu em 2017.

Lucas foi parceiro de Rodrygo, hoje no Real Madrid, e a expectativa na base era de ascensão rápida no clube. O jovem disputou a Copinha desta temporada e Paulista e Brasileiro Sub-20 e Brasileiro de Aspirantes em 2019.

