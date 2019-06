Everson deve ganhar vaga de Vanderlei no Santos; compare os números

Everson deve ganhar a concorrência de Vanderlei para ser titular do Santos contra o Corinthians nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

Depois do rodízio entre Campeonato Paulista e Copa do Brasil, o técnico Jorge Sampaoli mantém a dúvida, mas tende a definir o camisa 22 como titular. A decisão será tomada durante a pausa para a Copa América, na sequência do clássico. O elenco terá 11 dias de folga e três semanas de treinamentos antes de enfrentar o Bahia, em 14 de julho, pela 10ª rodada do Brasileirão.

Sampaoli deve optar por Everson devido à facilidade de atuar mais próximo dos zagueiros, como um líbero, sem medo de sair para interceptar jogadas durante contra-ataques. O atleta ex-Ceará foi uma indicação do treinador, que ainda não ouviu o preparador de goleiros Arzul para sacramentar o dono da posição.

Se depender dos números, Jorge Sampaoli não chegará facilmente no seu titular. As estatísticas do Footstats em 2019 mostram equilíbrio no principal fundamento, as defesas, e também na ajuda à construção ofensiva. Veja abaixo.

Retrospecto

Com Everson: seis vitórias, dois empates e três derrotas (aproveitamento de 60%)

Com Vanderlei: 12 vitórias, sete empates e cinco derrotas (aproveitamento de 59,7%)

Gols sofridos

Everson: seis em 11 jogos (média de 0,54 por partida)

Vanderlei: 24 em 24 jogos (média de 1 por partida)

Defesas difíceis

Everson: sete em 11 jogos (média de 0,64 por partida)

Vanderlei: 14 em 24 jogos (média de 0,61 por partida)

Passes

Everson: 213 em 11 jogos (211 certos, aproveitamento de 99%)

Vanderlei: 458 em 24 jogos (448 certos, aproveitamento de 97,8%)

Lançamentos

Everson: 117 em 11 jogos (39 certos, aproveitamento de 33,3%)

Vanderlei: 217 em 24 jogos (84 certos, aproveitamento de 38,7%)

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com