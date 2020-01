Everson compara metodologias de Jesualdo e Sampaoli

No início de sua segunda temporada com a camisa do Santos, o goleiro Everson comentou sobre a mudança no comando técnico da equipe. Titular com Sampaoli, o atleta trabalha para se adaptar ao estilo de jogo de Jesualdo, que chegou ao Peixe no início de 2020.

Everson comenta sobre as diferenças e semelhanças entre o português e o argentino: “Na metodologia de trabalho eles são iguais, com muita intensidade. Lógico que no estilo de jogo cada um tem sua metodologia. Sampaoli a gente sabe que é mais ofensivo, menos resguardado na defesa. Para o Jesualdo já tem aquela linha de quatro européia, com a linha alta. A gente teve 15 dias de trabalho, estamos procurando assimilar o mais rápido possível”.

“Lógico que em 15 dias não dá pra assimilar tudo. Então a gente está procurando assimilar aos poucos, para que a gente possa sempre estar resguardado lá atrás, mas nunca perdendo a ofensividade que é a característica do time do Santos”, completou Everson.

O goleiro do Peixe ainda se aprofundou sobre as primeiras experiência sob o comando de Jesualdo, explicando o modo de trabalhar do treinador.

“Ele mostra os vídeos, o que está certo e o que está errado e podemos melhorar. Ele sempre nos chama para ajustar o mais rápido possível, tivemos um tempo corrido agora, só 15 dias de pré-temporada, a gente está procurando assimilar. Estamos entendendo que ele é um cara que sempre cobra muito para a gente estar bem posicionado”, apontou o goleiro do Santos.

A estreia de Jesualdo pelo Peixa não foi como a torcida esperava, com um empate sem gols com o Red Bull Bragantino. Agora, o Santos busca a primeira vitória de 2020 diante do Guarani, em Campinas, na próxima segunda-feira.

