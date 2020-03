Estreia de Robinho pelo Santos ocorreu há 18 anos e teve Vila vazia

Robinho estreou profissionalmente pelo Santos há 18 anos, em 24 de março de 2002, em vitória por 2 a 0 sobre o Guarani pelo Torneio Rio-São Paulo, com dois gols de Robert.

O Peixe de Celso Roth viu a Vila Belmiro com apenas 1099 pagantes, de acordo com o Centro de Memória do clube. A escalação foi: Fábio Costa, Valdir (Esquerdinha), André Luis, Odvan e Léo; Marcelo Silva, Renato, Wellington (Preto) e Robert (Robinho); Diego e Douglas.

Ídolo do Santos, Robinho tem contrato com o Basaksehir (TUR) até o meio do ano e pode retornar no segundo semestre. Ele está com 36 anos e atuou pelo Peixe em outras três oportunidades na carreira.

