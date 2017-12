Dispensado do Santos, Lucas Crispim acerta com o São Bento

Lucas Crispim tem um novo clube. Fora dos planos do Santos para a próxima temporada, o atacante acertou com o São Bento até o final de 2018. No clube paulista, ele disputará o Campeonato Paulista e a série B do Brasileirão.

O vínculo do jovem de 23 anos terminaria no dia 31 de dezembro. Porém, a diretoria do alvinegro o liberou para acertar com a nova equipe. Crispim foi apresentado nesta quinta-feira e já vestiu a camisa do Azulão.

Além dele, o Santos também já liberou Kayke e Thiago Ribeiro, que tinham contrato encerrando no fim deste ano. Já o centroavante Ricardo Oliveira, que também tem vínculo até o próximo dia 31, está negociando sua renovação.

Crispim foi revelado nas categorias de base do Santos. Sem espaço entre os profissionais, ele foi emprestado ao Ituano durante o Paulistão e voltou ao Peixe para a disputa do Brasileiro. Porém, o atacante jogou apenas três vezes, não marcou gols e acabou sendo ‘rebaixado’ para o B na reta final da temporada.