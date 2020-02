Diogo Vitor segue fora do dia a dia do Santos; entenda a situação

Diogo Vitor segue fora do dia a dia do Santos. Havia a expectativa do meia-atacante retornar na última segunda-feira para os treinamentos do time B, mas ele segue em Minas Gerais e prometeu voltar na próxima semana.

Pessoas próximas ao jogador de 23 anos não acreditam na volta de Diogo enquanto o filho, nascido em dezembro, não melhorar completamente. Eles não falam qual é a doença, porém, relatam risco de vida.

O caso é tratado pessoalmente pelo diretor William Thomas. Em conversa com ele na última quarta-feira, Diogo Vitor falou sobre retornar na segunda-feira. A resposta foi para vir o quanto antes pois está perdendo muito tempo de treino, além de comemorar a melhora da criança.

Diogo foi suspenso em exame antidoping ainda no Campeonato Paulista de 2018 e esteve um ano e meio afastado pelo uso de cocaína. Desde o retorno, o jovem de 23 anos alternou momentos de extrema dedicação, com perda rápida de peso, e de indisciplina, com faltas sem explicação.

Diogo Vitor recebe ajuda de custo e manutenção de aluguel do clube. O Santos tem coparticipação na recuperação do atleta de acordo com as normas da CLT e da Justiça do Trabalho.

Diogo tem contrato com o Santos até 16 de fevereiro de 2021. Não há, neste momento, qualquer conversa pela renovação.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com