Desfalcado, Santos desembarca em Salvador para enfrentar o Bahia

A delegação do Santos desembarcou em Salvador na noite desta sexta-feira, que antecede o dia do duelo contra o Bahia, válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desfalcado, o Peixe enfrenta o Tricolor de Aço às 18h30 (de Brasília) deste sábado, na Arena Fonte Nova.

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Desfalques e retorno

Fora dos relacionados para a partida, Willian Arão não participou do treino desta sexta, preservado por desgaste. Além dele, Zé Rafael também é desfalque para Cuca após sofrer uma torção no tornozelo diante do Coritiba na última quarta.

Além dos dois meio-campistas, Cuca não terá Gabigol e Igor Vinícios à disposição, ambos suspensos por acúmulo de cartões. Gustavo Henrique e Gabriel Menino seguem lesionados e também desfalcam o Santos neste sábado. Por último, Neymar, que atuou por 90 minutos nas últimas quatro partidas, será poupado.

Brazão, que retornou aos treinos nesta quinta após ser liberado devido ao falecimento do pai, é outro que fica de fora do duelo. Por outro lado, Rony está recuperado de uma torção no tornozelo e foi relacionado para o confronto.

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Situação do Santos no Brasileiro

O Santos, mesmo com uma sequência de quatro jogos em casa, não vence há três partidas. Na última, empatou em 0 a 0 com o Coritiba, também pela Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, o Peixe busca um triunfo fora de casa para voltar a somar pontos e se afastar da zona de rebaixamento da competição. Neste momento, o Alvinegro Praiano é o 15º colocado com 13 pontos, um a mais que o Corinthians, que abre a degola.

Detalhes do jogo

Bahia x Santos

Competição: Campeonato Brasileiro | 13ª rodada

Data: 25 de abril de 2026 (sábado)

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)