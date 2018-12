Demora por técnico esfria procura do Santos por dupla do Junior

O Santos estava de olho em dois jogadores do Junior Barranquilla-COL: o meia Jarlan Barrera e o atacante Luis Díaz, mas a demora por um técnico tornou improvável a chegada da dupla.

O Peixe consultou a situação dos atletas antes da final da Copa Sul-Americana, contra o Atlético-PR, e gostou das condições. A diretoria, porém, não abriu qualquer negociação até a confirmação do novo treinador, Jorge Sampaoli.

Esse tempo perdido fez com que Barrera e Díaz se valorizassem no mercado e os valores pedidos aumentaram consideravelmente. Então, dessa forma, o Alvinegro deixou as tratativas.

Jarlan Barrera é armador, tem 23 anos e é disputado por Rosario Central-ARG e Tigres-MEX. Os clubes, inclusive, garantem ter contrato assinado com o jogador. O problema é que os empresários envolvidos eram diferentes. O caso deve ser tratado na Justiça.

Luis Díaz é um atacante de lado de campo e tem 21 anos. Ele e Barrera se profissionalizaram pelo Junior Barranquilla.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com