Neymar destaca retorno ao Santos e emoção de disputar a Sul-Americana

O atacante Neymar afirmou estar vivendo um momento especial em seu retorno ao Santos e destacou a emoção de voltar a disputar uma competição continental pelo clube após 14 anos. Em entrevista à Conmebol, o camisa 10 celebrou sua participação na Copa Sul-Americana e definiu a experiência como um reencontro com suas raízes no futebol sul-americano.

“Para mim, nossa participação na CONMEBOL Sudamericana é um prazer enorme, uma honra muito grande”, afirmou o jogador.



Neymar voltou ao Santos após construir uma carreira de destaque no futebol internacional, com passagens por Barcelona e Paris Saint-Germain, além de protagonismo pela Seleção Brasileira. Em sua primeira passagem pelo clube paulista, conquistou a Libertadores, em 2011.

Carinho do público sul-americano

O atacante também comentou sobre o carinho recebido em diferentes países da América do Sul desde seu retorno ao continente.

“Ter esse carinho, ser recebido de uma forma diferente por pessoas de outros países e nacionalidades, para mim, é uma surpresa muito grande”, declarou. “É algo surreal, algo que ficará guardado na minha memória, na memória da minha família.”

Segundo Neymar, uma das experiências mais marcantes aconteceu na visita do Santos ao San Lorenzo, quando recebeu homenagens e demonstrações de carinho da torcida argentina.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Visão sobre o futebol sul-americano

Além de comentar sua trajetória, o camisa 10 falou sobre as características do futebol sul-americano e destacou a identidade competitiva das seleções do continente.

“Quando falamos de brasileiros, falamos da qualidade técnica, da irreverência, do futebol de rua. Quando falamos do argentino, é essa raça, o cara que não desiste, que tem garra, que luta até o fim. O uruguaio é igual”, explicou.

Relação com Messi e rivais

O craque brasileiro relembrou a foto de seu abraço com Lionel Messi e Leandro Paredes após a final da Copa América em 2021. Na ocasião, o Brasil foi derrotado pela Argentina, no Maracanã, por 1 a 0. Neymar comentou que, apesar de lembrar do resultado do duelo, a fotografia também traz a lembrança de grandes amizades que fez no futebol.

“Messi e Paredes são caras e pessoas fenomenais fora de campo. Por mais que sejam argentinos, rivais naturais do Brasil, eles se tornaram amigos”, disse.

Para o atacante, a imagem representa o lado humano do esporte e a capacidade do futebol de unir atletas além das rivalidades dentro de campo.

“Independentemente da camisa que você vista, do país de onde você seja, todos são seres humanos, todos têm sentimentos, alegrias, são amigos”, contou.

“Messi é o número 1 do futebol, e eu tenho o meu espaço no futebol. Essa foto significa muito por isso. São dois caras que brigaram pelo título na final, se dedicaram 100% e, no pós-jogo, conseguimos encontrar um momento de felicidade tanto para o cara que foi campeão quanto para o cara que foi derrotado”, acrescentou.

Próximo desafio do Santos

O Santos volta a campo pela Sul-Americana nesta quarta-feira, diante do San Lorenzo, em duelo válido pela quinta rodada do Grupo D, a partir das 19h (de Brasília). O Peixe busca uma vitória para seguir vivo na competição continental.