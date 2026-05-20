Dois meses de Cuca no Santos: veja resultados, mudanças e números

Os dois primeiros meses de Cuca no comando do Santos foram marcados pela instabilidade do Alvinegro Praiano. Neste período, a equipe disputou 14 partidas, com quatro vitórias, sete empates e três derrotas.

Apesar de classificar o Santos para as oitavas de final da Copa do Brasil, eliminando o Coritiba na quinta fase, o desempenho da equipe sob o comando de Cuca ainda não alcançou regularidade. O treinador estreou no dia 22 de março, em empate sem gols diante do Cruzeiro, pela oitava rodada do Brasileirão.

Na sequência, o Santos venceu o Remo por 2 a 0, mas perdeu para o Flamengo por 3 a 1 e, logo depois, foi derrotado pelo Deportivo Cuenca por 1 a 0. Assim, os quatro primeiros jogos de Cuca tiveram retrospecto negativo: uma vitória, um empate e duas derrotas, além de o time não conseguir sair do Z4 e iniciar a Copa Sul-Americana em baixa.

Posteriormente, porém, o Santos engatou uma sequência de mais de um mês sem derrotas. Foram três vitórias e seis empates no período. Embora o desempenho não fosse unanimidade, a sequência sem resultados negativos permitiu ao Alvinegro Praiano deixar a zona de rebaixamento e seguir vivo na disputa por vaga no mata-mata da Sul-Americana.

A série invicta terminou no último domingo, quando o Santos perdeu para o Coritiba por 3 a 0, na Neo Química Arena. Assim, Cuca, que chegou para substituir Juan Pablo Vojvoda, apresenta retrospecto superior ao do argentino. Em 14 jogos, o técnico soma 50% de aproveitamento, enquanto Vojvoda deixou o clube com 43,4% em 33 partidas.

Mudanças de Cuca

As ideias de Cuca mantiveram o esquema característico do Santos na temporada, com duas linhas de quatro e uma dupla de ataque. Lucas Veríssimo, Escobar, Bontempo, Oliva e Luan Peres se consolidaram como peças importantes sob o comando do treinador, que ainda busca soluções para o setor ofensivo.

Quando está disponível, Neymar é presença garantida entre os titulares. Já Barreal, Benjamín Rollheiser, Moisés, Thaciano e Gabigol disputam a outra vaga no ataque.

O jogador mais participativo da equipe sob o comando de Cuca é Rollheiser, que soma três gols e duas assistências em 11 partidas. O argentino divide protagonismo com Neymar, que também acumula três gols e duas assistências no período.

Veja todos os resultados de Cuca no comando do Santos:

17/05/2026 – Santos 0 x 3 Coritiba (Campeonato Brasileiro)

14/05/2026 – Coritiba 0 x 2 Santos (Copa do Brasil)

10/05/2026 – Santos 2 x 0 RB Bragantino (Campeonato Brasileiro)

06/05/2026 – Recoleta FC 1 x 1 Santos (Copa Sul-Americana)

02/05/2026 – Palmeiras 1 x 1 Santos (Campeonato Brasileiro)

29/04/2026 – San Lorenzo 1 x 1 Santos (Copa Sul-Americana)

25/04/2026 – Bahia 2 x 2 Santos (Campeonato Brasileiro)

23/04/2026 – Santos 0 x 0 Coritiba (Copa do Brasil)

15/04/2026 – Santos 1 x 1 Recoleta FC (Copa Sul-Americana)

12/04/2026 – Santos 1 x 0 Atlético Mineiro (Campeonato Brasileiro)

09/04/2026 – Deportivo Cuenca 1 x 0 Santos (Copa Sul-Americana)

05/04/2026 – Flamengo 3 x 1 Santos (Campeonato Brasileiro)

03/04/2026 – Santos 2 x 0 Remo (Campeonato Brasileiro)

22/03/2026 – Cruzeiro 0 x 0 Santos (Campeonato Brasileiro)

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