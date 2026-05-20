Santos entra com ação no STJD para pedir anulação do jogo contra o Coritiba

O Santos anunciou, nesta quarta-feira, que entrou com ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) solicitando a anulação da partida contra o Coritiba, no último domingo, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em nota, o clube paulista alegou que "houve erro de direito quando a arbitragem impediu a permanência em campo do atleta Neymar Jr., o que contrariou determinação da própria comissão técnica e desrespeitou o protocolo oficial de substituições de jogadores".

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Entenda o caso

A substituição polêmica de Neymar ocorreu por volta dos 20 minutos do segundo tempo, no momento em que Neymar recebia atendimento médico após reclamar de uma pancada na panturrilha direita, sofrida ainda na primeira etapa. O quarto árbitro levantou a placa indicando a saída do camisa 10 para a entrada do 7, Robinho Jr.

Logo em seguida, o caos se instaurou. Recuperado, Neymar levantou os braços na lateral do campo pedindo para retornar ao jogo após o recomeço. Revoltado com a situação, o camisa 10 tentou voltar e recebeu cartão amarelo ao invadir as quatro linhas. Em seguida, esbravejou contra os responsáveis, enquanto mostrava o papel que informava que quem deveria sair era o camisa 31, Escobar.

A arbitragem não voltou atrás, e Escobar seguiu em campo. A princípio, Neymar é quem sairia. Contudo, o lateral sentiu dores na coxa esquerda e pediu para ser substituído. Contudo, após a confusão, o argentino permaneceu em campo até o fim do jogo, mesmo com problemas.

Confira a nota completa:

"O Departamento Jurídico informa que entrou com ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para solicitar a anulação da partida disputada no dia 17/5, diante do Coritiba, válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Clube entende que houve erro de direito quando a arbitragem impediu a permanência em campo do atleta Neymar Jr., o que contrariou determinação da própria comissão técnica e desrespeitou o protocolo oficial de substituições de jogadores.

O que está em discussão não é performance técnica ou resultado do jogo, mas a defesa da instituição e das regras da FIFA."

Próxima partida do Santos:

Santos x San Lorenzo