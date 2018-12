Demissão deixa Elano mais perto de voltar a trabalhar no Santos

Elano pode voltar ao Santos em 2019. O ex-jogador fez uma contraproposta para assumir o time Sub-20 do Peixe e ainda aguarda um retorno da diretoria alvinegra. As conversas com o ex-jogador estavam congeladas, mas devem retomar agora, diante da demissão de Leandro Mahlich a 15 dias do início da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Um áudio em que o ex-treinador critica a equipe, aliado a campanha ruim na Copa RS fizeram com que o Santos decidisse pela saída do profissional.

Em 2018, o sub-20 teve quatro treinadores. Passaram pelo cargo: Aarão Alves, Adriano Piemonte, Rodrigo Leitão e por fim, Leandro Mehlich. O Santos foi eliminado na primeira fase de todas as competições que disputou na categoria.

O presidente José Carlos Peres chegou a demitiu Elano no fim do ano passado. Na ocasião, o ex-meia soube da notícia pela imprensa, mas deixou claro que não tinha qualquer problema pessoal com o mandatário.

Em entrevista à Gazeta Esportiva, o ídolo santista aproveitou para ressaltar a importância que poderia ter seu convívio com Jorge Sampaoli, técnico recém-contratado para suceder Cuca no time profissional.

“Sampaoli tem tudo para dar certo. Se minha contratação também for concretizada, eu também acredito que posso ser importante para ele, porque dentro da base eu posso ajudar, auxiliar ele em alguma situação, porque o mais importante é a base sempre trabalhar para o profissional. Eu tenho essa mentalidade, tenho essa ideia. Então, é assim: o Santos fez uma boa contratação e, se eu estiver presente, vou fazer de tudo para ajudá-lo”, disse Elano, em jogo beneficente no último domingo, em Sorocaba.

A favor de Elano também está o fato de Renato, seu ex-companheiro, é o novo homem forte do futebol santista para 2019. Portanto, em breve, muito provavelmente, Elano deverá estar de volta ao clube que o consagrou para o futebol.

