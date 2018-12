Técnico do sub-20 do Santos explica áudio vazado com críticas ao elenco

Leandro Mehlich, técnico da equipe sub-20 do Santos, teve um áudio vazado nesta terça-feira. Na gravação, o profissional critica o elenco relacionado para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2019.

“A batata está assando, divulgaram o Elano como treinador do sub-20 no ano que vem. Negócio está feio e eu não posso fazer nada. Tenho que continuar trabalhando da melhor maneira possível, fazendo minha propaganda, mas está bem claro que depois da taça (Copinha eu devo sair). Já estou tentando fazer uns contatos, se tiver alguma proposta pode me chamar que eu vou. Time é fraco, time é ruim, geração que não ganhou p… nenhuma. Tento fazer o máximo, trabalhar, dar conteúdo, mas no final das contas chegam no limite deles e não têm como evoluir mais. Vamos ver, esperar para fazer um bom papel na taça, é a minha função, faço o melhor que eu sei fazer. Tenho que resolver os problemas e estou tentando”, disse Leandro, no áudio.

Procurado pela Gazeta Esportiva, o treinador disse que essa foi uma decisão interna para mexer com o brio dos atletas. Ele sabia que isso chegaria aos Meninos da Vila por meio de um ex-funcionário. O nome não foi citado.

Mehlich ainda afirmou desconhecer qualquer projeto com Elano para 2019. O ex-jogador foi chamado para dirigir justamente a equipe sub-20 e espera pela resposta da sua contraproposta.

A diretoria analisa a situação e cogita dispensar Leandro Mehlich antes da Copinha. O presidente José Carlos Peres quer reformular as categorias de base e uma das mudanças pode ser a chegada de um diretor do Internacional.