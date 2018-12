Às vésperas da Copinha, Santos demite técnico do sub-20

Nesta sexta-feira, a diretoria do Santos demitiu o técnico Leandro Mehlich, do sub-20, faltando 15 dias para a estreia do Peixe na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O treinador enfrentou um desgaste após a fraca campanha na Copa RS da categoria. Além disso, um áudio vazado com críticas à equipe tornou a permanência do comandante insustentável. A informação foi inicialmente publicada pelo “Diário do Peixe” e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Soma-se ao fato da especulação de Elano assumir como técnico das categorias de base do Alvinegro da Vila Belmiro. O ex-jogador revelou que foi convidado pelo executivo de futebol, Renato para ser o novo treinador, logo depois da Copinha.

Em 2018, o sub-20 teve quatro treinadores. Passaram pelo cargo: Aarão Alves, Adriano Piemonte, Rodrigo Leitão e por fim, Leandro Mehlich. O Santos foi eliminado na primeira fase de todas as competições que disputou na categoria.

No amistoso desta sexta contra o Red Bull Brasil, em Jarinu e na Copa São Paulo, a equipe deve ser dirigida por Emerson Ballio, do sub-15. A estreia no torneio será em 4 de janeiro, contra o Sergipe, em Mogi das Cruzes às 19h00 (horário de Brasília).

