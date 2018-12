Cotado para o sub-20, Elano diz como pode ajudar Sampaoli no Santos

Elano, chamado para assumir a equipe sub-20 do Santos, já pensa como pode ajudar o técnico Jorge Sampaoli em 2019.

O ídolo do Peixe recebeu uma proposta na última semana e fez uma contraoferta. A definição deve ocorrer nos próximos dias.

“Sampaoli tem tudo para dar certo. Se minha contratação também for concretizada, eu também acredito que posso ser importante para ele, porque dentro da base eu posso ajudar, auxiliar ele em alguma situação, porque o mais importante é a base sempre trabalhar para o profissional. Eu tenho essa mentalidade, tenho essa ideia. Então, é assim: o Santos fez uma boa contratação e, se eu estiver presente, vou fazer de tudo para ajudá-lo”, disse Elano, em jogo beneficente no último domingo, em Sorocaba.

O presidente José Carlos Peres demitiu Elano no fim do ano passado, depois do técnico assumir o time profissional no lugar de Levir Culpi e confirmar a vaga na Libertadores de 2018. Na ocasião, o ex-meia soube da notícia pela imprensa.

Sem mágoas, Elano disse que sempre estaria à disposição do Santos em outro jogo beneficente na Vila Belmiro, no último dia 4. A declaração chamou a atenção da diretoria e motivou o convite do executivo de futebol Renato.