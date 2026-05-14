Cuca volta a deixar Gabigol no banco no Santos, mas respalda atacante: "Não abro mão de ninguém"

As últimas semanas não tem sido fáceis para Gabigol. O atacante teve uma pequena polêmica ao não voltar para o banco em um jogo do Santos e fez um desabafo sobre notícias envolvendo a questão física. Além disso, foi bancado e começou entre os reservas nos últimos dois jogos do Peixe, que coincidentemente terminaram com duas vitórias. O técnico Cuca, porém, saiu em defesa do atleta e disse que não irá abrir mão de nenhum jogador.

"O que procuramos é essa estabilidade. Tivemos lá fora contra o San Lorenzo, mesmo jogando com Gabigol, Neymar e Rollheiser. Não abro mão de nenhum jogador, nem do Gabigol, de forma alguma. Daqui a pouco ele vai ter oportunidade. Estudamos jogo a jogo e respeitamos muito a característica de cada jogador, tenho que respeitar e jogar confrme isso", analisou Cuca em coletiva.

"Estamos encontrando no toque de bola, na evolução com a bola, a velocidade da bola e não do jogador, e temos nos saído bem. Hoje até não foram tantas finalizações, mas foram mais precisas. Nos últimos jogos, estávamos finalizando 20 vezes e não estava entrando nenhuma. Hoje, finalizamos um terço disso e fizemos dois gols, então está ótimo", completou.

Na última semana, Gabigol foi titular contra o Deportivo Recoleta, no Equador, pela quarta rodada da Copa Sul-Americana. O camisa 9, entretanto, foi substituído na segunda etapa e não voltou ao banco de reservas, atitude que desagradou Cuca. No dia seguinte, o centroavante veio a público e esclareceu que foi direto ao vestiário por dores abdominais.

Um dia depois, o atacante foi às redes sociais e desabafou sobre os rumores de uma insatisfação por parte do Santos sobre seu desempenho físico. O jogador classificou a notícia como "desinformação" e "falta de respeito" e citou que, de acordo com as análises feitas pelo clube, aparece entre os primeiros da equipe em índices físicos.

Já no fim de semana, na vitória por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, Gabigol começou no banco de reservas, cenário que voltou a se repetir nesta quarta-feira, no triunfo contra o Coritiba, no Couto Pereira, que levou o Santos às oitavas da Copa do Brasil.

Ainda que tenha virado reserva neste momento, Gabigol ainda é o jogador do Santos com mais participações em gols na atual temporada, somando nove gols e cinco assistências em 22 jogos (18 como titular). Ele também é o principal artilheiro da equipe em 2026.

Situação na Copa do Brasil

O Santos, com o resultado, está garantido nas oitavas de final da Copa do Brasil, voltando à tal fase do torneio após três anos. O adversário do Peixe será definido por sorteio, a ser realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ainda não data e horário definidos para o evento.

Que friaca é essa, Baleião? Porém, o importante é a classificação! 🥶☑️ pic.twitter.com/PUvDbdWbUc — Santos FC (@SantosFC) May 14, 2026

Próximos jogos do Santos

Santos x Coritiba (16ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 17/05 (domingo), às 11h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Santos x San Lorenzo (quinta rodada da Copa Sul-Americana)

Data e horário: 20/05 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)