Cuca explica opção por Gabigol no banco do Santos após polêmica: "Fizemos certo"

Gabigol não esteve entre os titulares do Santos na vitória sobre o Bragantino neste domingo, por 2 a 0. Ele deu lugar a Barreal entre os 11 do Peixe, justamente no jogo seguinte ao que protagonizou uma polêmica ao ir direto ao vestiário após ser substituído contra o Recoleta na última terça. Cuca justificou que a presença do atacante entre os reservas foi uma opção técnica e destacou que o jogo mostrou que a decisão foi correta.

"Ele não ficou no banco porque teve um problema estomacal. Adoro o Gabigol, acho-o um estupendo jogador e gosto dele como pessoa. Foi uma situação de jogo que mostrou que fizemos certo. Saiu uma notícia de que ele estava mal fisicamente, o que não é verdade. Ele está em forma, correndo igual aos demais. A opção por não jogar foi técnica", disse.

Apesar disso, Gabigol foi acionado no lugar de Neymar aos 37 minutos da segunda etapa, mas não teve grandes participações na partida.

Situação na tabela

Com a vitória, chega ao fim a sequência do Santos de sete jogos sem triunfar. O Peixe também alcança 18 pontos e sobe à 14ª colocação da tabela, a um ponto do Vasco, que abre a zona de rebaixamento, mas que também ainda entra em campo nesta rodada, diante do Athletico-PR, às 20h30 deste domingo.

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