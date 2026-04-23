Cuca avalia sequência e explica por que Neymar será desfalque no Santos contra o Bahia

Neymar será desfalque no Santos para o jogo contra o Bahia, que acontece neste sábado, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). O meia-atacante, que mandou uma bola na trave no empate sem gols contra o Coritiba, na noite desta quarta-feira, pela Copa do Brasil, vem de quatro jogos consecutivos.

De acordo com o técnico Cuca, o camisa 10 do Peixe precisa descansar para recuperar sua melhor forma antes do jogo decisivo na Copa Sul-Americana.

"O Neymar tem feito uma média muito boa tanto em quilometragem quanto em arranques curtos e média distância em velocidade. Ele tem feito média de 9.500 m por jogo, em média, com 700, 900 de intensidade. Hoje acho que foi um pouco abaixo, pode ser pelo quarto jogo seguido", avaliou.

"Domingo e quarta, mau momento na tabela, carga emocional, tudo isso pesa. Sábado é um jogo diferenciado, não dá tempo de descanso até lá. Ele sabe que não vai jogar para estar em condição melhor na Argentina, que será um jogo de caráter decisivo para nós" seguiu.

Sequência de Neymar

O camisa 10 do Peixe esteve em campo nos duelos contra Atlético-MG (Brasileirão), Deportivo Recoleta (Sul-Americana), Fluminense (Brasileirão) e Coritiba (Copa do Brasil). Nesta temporada, Neymar disputou dez jogos, marcou quatro gols e deu três assistências.

"Ele também está vivendo um momento de turbulência da equipe e naturalmente está sentindo. Não podemos direcionar a culpa pelo mau momento a ele. A culpa é de todos nós, a maior sempre do treinador. Procuram mais o Neymar em campo porque ele encontra bons passes. Hoje ele não foi tão competitivo quanto em outros jogos, mas era o quarto jogo seguido, o que é compreensível. Tem coisas boas, não é só cobrança", seguiu Cuca.

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Situação do Santos

Cuca mira a recuperação do Santos na Sul-Americana. Na competição continental, o Peixe é o lanterna do Grupo D, com apenas um ponto, conquistado no empate em casa com o Deportivo Recoleta. Na próxima terça-feira, o Santos tenta recuperar pontos contra o San Lorenzo, na Argentina.

Próximos jogos do Santos

Jogo: Bahia x Santos

Bahia x Santos Competição : Campeonato Brasileiro (13ª rodada)

: Campeonato Brasileiro (13ª rodada) Data e horário : 25 de abril de 2026 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

: 25 de abril de 2026 (sábado), às 18h30 (de Brasília) Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)