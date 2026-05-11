Cuca exalta intensidade apresentada pelo Santos e enaltece Neymar

Cuca enalteceu a atuação do Santos na vitória sobre o Bragantino neste domingo, por 2 a 0, que põe fim ao jejum de sete jogos sem triunfos do Peixe. O técnico destacou a intensidade da equipe, mesmo com um campo pesado devido à chuva, e minimizou a sequência sem vitórias, valorizando os empates como visitante no período.

"Acho que fizemos um jogo consistente em um campo pesado. Jogamos com uma intensidade muito grande, principalmente no primeiro tempo. Uma trocação, marcação alta e proposição de jogo no campo de ataque. Claro que não aguentamos jogar o jogo inteiro assim, até porque enfrentamos um time descansado e que está em uma colocação melhor que a gente. Saio feliz com a equipe", disse.

"Tivemos quatro jogos fora de casa e foram quatro pedreiras. É difícil jogar fora contra Bahia, San Lorenzo, Palmeiras. São jogos duros e não perdemos nenhum, o empate se tornou ruim porque são seis seguidos. Estávamos há sete sem vencer, mas agora estamos a seis sem perder", acrescentou.

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Cuca também elogiou a atuação de Neymar, que jogou em uma função mais avançada do que costuma e foi autor do primeiro gol da equipe na partida, além de ter participado da jogada ensaiada para a segunda bola na rede do Santos.

"Neymar fez um jogo muito bom. Ele prendeu a bola, criou, teve lances geniais que deixaram os companheiros na cara do gol, participou da jogada do segundo gol", analisou.

Oportunidade bem aproveitada

Por fim, o técnico do Peixe se mostrou satisfeito com o desempenho de Adonis Frías, que substituiu Luan Peres, cortado dos relacionados devido a uma fratura na mão. Cuca enalteceu o esforço do zagueiro argentino e revelou que não sabia que ele poderia atuar pela esquerda.

"Perdemos o Luan de última hora e aí entra o Adonis, que fez um jogo muito bom junto com o Lucas e foi um dos melhores em campo. É coisa para se comemorar, fato de quem trabalhou bem e se preparou para representar quando fosse chamado, como ele fez. Ele está treinando muito bem e eu não sabia que ele jogava pela esquerda, quem me avisou foi o empresário dele", finalizou.

Situação na tabela

Com a vitória, chega ao fim a sequência do Santos de sete jogos sem triunfar. O Peixe também alcança 18 pontos e sobe à 14ª colocação da tabela, a um ponto do Vasco, que abre a zona de rebaixamento, mas que também ainda entra em campo nesta rodada, diante do Athletico-PR, às 20h30 deste domingo.

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