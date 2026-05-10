Neymar comemora fim de jejum do Santos e projeta decisão pela Copa do Brasil

O Santos venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0 neste domingo, pelo Brasileirão. Autor do primeiro gol do Peixe, Neymar comemorou a vitória, que marca o fim do jejum de sete jogos sem triunfos da equipe. O craque também projetou o duelo diante do Coritiba nesta quarta, que vale vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.

"Feliz pelo gol e por ter ajudado a equipe. Precisávamos muito da vitória. Estávamos há um tempo sem vencer e hoje não podia escapar de jeito nenhum. Fico feliz pelos três pontos", disse ao Premiere.

"Capacidade a gente tem. Vai ser um jogo muito difícil, mas vamos nos preparar para quarta-feira", completou.

Orgulho da dona Nadine. Orgulho da nação santista! 🔟🌟 pic.twitter.com/V5boojF7wq — Santos FC (@SantosFC) May 10, 2026

Situação na tabela

Com a vitória, chega ao fim a sequência do Santos de sete jogos sem triunfar. O Peixe também alcança 18 pontos e sobe à 14ª colocação da tabela, a um ponto do Vasco, que abre a zona de rebaixamento, mas que também ainda entra em campo nesta rodada, diante do Athletico-PR, às 20h30 deste domingo.

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