Neymar marca, Santos bate Bragantino e finda jejum de vitórias

O Santos superou o Red Bull Bragantino por 2 a 0 neste domingo e encerrou o jejum de sete jogos sem vitórias na temporada. Neymar inaugurou o marcador pelo Peixe no final do primeiro tempo, enquanto Adonis Frías ampliou na segunda etapa da partida na Vila Belmiro, válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Situação na tabela
Com a vitória, chega ao fim a sequência do Santos de sete jogos sem triunfar. O Peixe também alcança 18 pontos e sobe à 14ª colocação da tabela, a um ponto do Vasco, que abre a zona de rebaixamento, mas que também ainda entra em campo nesta rodada, diante do Athletico-PR, às 20h30 deste domingo. O Red Bull Bragantino, por sua vez, é o sétimo, com 20 pontos.
📋 Resumo do jogo
⚪ SANTOS 2 x 0 RED BULL BRAGANTINO 🔴
🏆 Competição: Campeonato Brasileiro
🏟️ Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
📅 Data: 10 de maio de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)
🟨 Cartões Amarelos: Neymar (Santos); Lucas Barbosa, Isidro Pitta, Alix e Gabriel (Red Bull Bragantino)
🟥 Cartões vermelhos: Nenhum
Arbitragem
- Árbitro: Alex Gomes Stefano
- Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique e Daniella Coutinho Pinto
- VAR: Márcio Henrique de Gois
Gols
- ⚽ Neymar, aos 50' do 1ºT (Santos)
- ⚽ Adonis Frías, aos 30' do 2ºT (Santos)
⚪ Santos
Diógenes; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Adonis Frías e Escobar; João Schmidt, Christian Oliva (Willian Arão), Gabriel Bontempo (Rony) e Rollheiser (Miguelito); Neymar (Gabigol) e Barreal (Moisés)
Técnico: Cuca
🔴 Red Bull Bragantino
Tiago Volpi; Hurtado (Sant'Anna), Alix, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Sosa (Eric Ramires), Gabriel (Rodriguinho) e Lucas Barbosa; Mosquera (Fernando), Herrera (Sasha) e Isidro Pitta
Técnico: Vágner Mancini
Como foi o jogo
O Santos começou mantendo a posse de bola e criou a primeira chance aos 10 minutos, quando Bontempo recebeu de Rollheiser na entrada da área e deixou para Barreal conduzir e finalizar de esquerda para a defesa de Volpi. Aos 23, Neymar teve uma boa oportunidade em cobrança de falta na frente da área, mas isolou a cobrança.
Após nove minutos, o Bragantino conseguiu levar perigo ao goleiro Diógenes. Lucas Barbosa arrancou em contra-ataque e enfiou para Herrera bater cruzado pela direita, mas o goleiro santista saiu bem e fez a defesa. Ao final do primeiro tempo, o Santos perdeu uma grande chance quando, aos 46, Bontempo tabelou com Rollheiser para invadir a área e, na saída de Volpi, tirou demais e acabou batendo à linha de fundo.
Aos 50 minutos, enfim, o Santos conseguiu inaugurar o marcador. Neymar carregou pelo meio e tocou para Bontempo, que devolveu para Neymar dominar após corta-luz de Rollheiser e finalizar de esquerda, sem chances para Volpi.
Na segunda etapa, aos 20 minutos, o Bragantino foi quem teve a primeira boa chance com uma arrancada pela esquerda de Juninho Capixaba, que enfiou para Mosquera finalizar de esquerda, mas Diógenes saiu bem novamente e ficou com a bola. Após 10 minutos, o Santos alcançou o seu segundo gol. Barreal dominou com categoria um lançamento na área e tocou para trás para o zagueiro Adonis Frías dominar e arrematar firme à meta para ampliar pelo Peixe.
Próximos jogos
Santos
- Jogo: Coritiba x Santos
- Data e horário: 13 de maio de 2026 (quarta-feira) | 19h30 (de Brasília)
- Competição: Copa do Brasil
- Local: Couto Pereira
Red Bull Bragantino
- Jogo: Mirassol x Red Bull Bragantino
- Data e horário: 13 de maio de 2026 (quarta-feira) | 20h30 (de Brasília)
- Competição: Copa do Brasil
- Local: José Maria de Campos Maia