Corinthians x Santos: veja onde assistir ao jogo pelo Brasileiro sub-20

Corinthians e Santos se enfrentam na noite desta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Fazendinha, em São Paulo (SP), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro sub-20.

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Como chegam as equipes?

Os times se encontram na zona de classificação do Brasileiro sub-20. Mandante do confronto, o Corinthians ocupa a 8ª colocação na tabela, com oito pontos. Do outro lado, o Santos é o quinto da competição, com 10 pontos conquistados.

O Corinthians faz campanha de duas vitórias, dois empates e uma derrota em cinco jogos na competição. A equipe vem de um empate contra o Botafogo no Nilton Santos em 1 a 1.

Do outro lado, o Santos tem três vitórias, um empate e uma derrota. O Peixe venceu o Criciúma por 2 a 0 na última rodada, jogando em casa.

Arbitragem de Corinthians x Santos