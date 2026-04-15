Corinthians x Santos: veja onde assistir ao jogo pelo Brasileiro sub-20

Corinthians e Santos se enfrentam na noite desta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Fazendinha, em São Paulo (SP), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro sub-20.
Onde assistir ao vivo?
- TV Fechada: SporTV
Como chegam as equipes?
Os times se encontram na zona de classificação do Brasileiro sub-20. Mandante do confronto, o Corinthians ocupa a 8ª colocação na tabela, com oito pontos. Do outro lado, o Santos é o quinto da competição, com 10 pontos conquistados.
O Corinthians faz campanha de duas vitórias, dois empates e uma derrota em cinco jogos na competição. A equipe vem de um empate contra o Botafogo no Nilton Santos em 1 a 1.
Do outro lado, o Santos tem três vitórias, um empate e uma derrota. O Peixe venceu o Criciúma por 2 a 0 na última rodada, jogando em casa.
Arbitragem de Corinthians x Santos
- Árbitro: Guilherme Francisco Maciel da Silva E Rosario (SP)
- Assistentes: Diego Morelli de Oliveira (SP) e Leonardo Augusto Villa (SP)
- VAR: Não há