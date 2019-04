Contrato de Tailson chega ao fim; Santos vê renovação encaminhada

Tailson, um dos destaques das categorias de base do Santos, chega nesta sexta-feira santa ao seu último dia de contrato.

O Peixe, na palavra do presidente José Carlos Peres na noite desta quinta, diz que o acordo pela permanência está “encaminhado”. O Alvinegro se baseia na prioridade na primeira renovação de contrato profissional.

O Santos, em março, notificou à CBF e Federação Paulista de Futebol sobre exercer a preferência. A proposta registrada foi de vínculo até 10 de novembro de 2021, com salário base de R$ 20 mil. A quantia pode chegar a R$ 50 mil no caso de 20 partidas como titular.

Os representantes de Tailson, porém, não estão satisfeitos com os números e esperam uma nova reunião para melhorar as condições. Os empresários relatam dificuldade por um encontro com o presidente José Carlos Peres.

Tailson tem 20 anos, é meia-atacante e chamou a atenção de Jorge Sampaoli entre os sparrings, foi inscrito no Campeonato Paulista e relacionado para alguns jogos, mas ainda não estreou como profissional. No último fim de semana, fez três gols e deu uma assistência na vitória do sub-20 do Santos por 5 a 1 contra o Taboão da Serra.

