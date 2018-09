Conselho do Santos confirma “Dia D” por impeachment dia 29, só na Vila

O Conselho Deliberativo do Santos confirmou nesta quarta-feira os detalhes da assembleia geral de sócios para votar o impeachment do presidente José Carlos Peres.

O encontro de associados será no dia 29 de setembro, com urnas apenas na Vila Belmiro, como aponta o Estatuto Social. Peres fez força por votação em São Paulo, no Business Center, mas não foi atendido.

“Está definida a assembléia no dia 29 e o primeiro edital será publicado nesta sexta feira, 15 dias antes, conforme o estatuto. Reunimos a Comissão de Estatuto porque pretendíamos manter urnas em SP, mas o estatuto apenas permite assembleias nos casos de eleição de presidente e vice-presidente ou composição do egrégio conselho. Mais uma grande falha estatutária que devemos corrigir para atender os associados da capital e outras cidades”, disse Marcelo Teixeira, presidente do Conselho Deliberativo, à Gazeta Esportiva.

Os sócios filiados há um ano e adimplentes poderão decidir o futuro do Peixe. A votação no Conselho foi equilibrada e polêmica na última segunda-feira. Se José Carlos Peres for impedido, o vice-presidente Orlando Rollo assume até o fim da gestão, em dezembro de 2020.

Peres e Rollo estão rachados e têm duelado publicamente. O vice levantou a possibilidade de um crime no contrato de Carlos Sánchez e o presidente respondeu com uma nota oficial áspera e uma portaria mandando os funcionários não obedecerem o rival. Há suspeita de “compra” de sócios por meio de regularização de dívidas.