Santos aponta movimento suspeito de sócios antes de votação pelo impeachment

Em mais uma nota oficial publicada na noite desta quarta-feira, o Santos apontou movimento suspeito para renegociar dívidas de associados na secretaria social. A solução será o atendimento individual.

Vale lembrar que, para a votação do impeachment de José Carlos Peres no dia 29, o sócio ser filiado há pelo menos um ano e estar adimplente.

A prática de regularizar associados foi vista antes da eleição presidencial em dezembro de 2017, por mais de uma chapa. Veja a nota oficial abaixo.

“Srs Associados,

Informamos que em função do estranho e suspeito movimento nos últimos dias em nossa Secretaria Social de pessoas portando listas de sócios inadimplentes com o objetivo de quitar em volume débitos de terceiros, a partir de amanhã (13/9), o atendimento será apenas individualmente com os titulares da associação.

Lamentamos que, mais uma vez, vejamos a tentativa de repetição de velhas e conhecidas práticas de cooptação de associados em momentos de votação”