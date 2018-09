Presidente do Santos manda funcionários não obedecerem o vice

A guerra entre o presidente José Carlos Peres e o vice-presidente Orlando Rollo teve mais um episódio no Santos na noite desta quarta-feira.

Depois de atacar o vice em nota oficial, Peres publicou uma portaria no clube e mandou os funcionários não obedecerem os comunicados internos de Rollo. Ele se baseou no segundo parágrafo do Artigo 65 do Estatuto Social: “(e) tornar efetivas as decisões do Comitê de Gestão, desde que consistentes com as suas próprias convicções”

O documento determina que nenhum funcionário deve atender aos comunicados do vice-presidente sem a autorização de José Carlos Peres, sob pena disciplinar por falta grave. O argumento é o momento conturbado em meio ao processo de impeachment e vazamento de informações no clube (veja abaixo).

Orlando Rollo convocou entrevista coletiva para a noite desta quinta-feira, em Santos. O vice-presidente promete explicar os últimos acontecimentos no clube.