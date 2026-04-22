Conmebol altera local de jogo entre Recoleta e Santos pela Sul-Americana; confira

A Diretoria de Competições e Operações da Conmebol comunicou nesta quarta-feira a alteração no palco do jogo entre Deportivo Recoleta e Santos, válido pela quarta rodada da Copa Sul-Americana.

Inicialmente, o duelo estava marcado para acontecer no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção (PAR). Com a modificação, a partida agora será realizada no Estádio Río Parapiti, em Pedro Juan Caballero (PAR). O motivo da mudança não foi informado pela Conmebol.

A cidade de Pedro Juan Caballero fica a pouco mais de 450 quilômetros de Assunção e é próximo da fronteira com Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, no Brasil. O local tem capacidade para 25 mil pessoas.

A Direção de Competições e Operações da #CONMEBOL informou a mudança de estádio para o jogo @recoleta_club 🇵🇾 x @SantosFC pela Fase de Grupos da CONMEBOL @SudamericanaBR 2026.https://t.co/dNkGMlB8i7 — CONMEBOL Media (@ConmebolMedia) April 22, 2026

O duelo entre Recoleta e Santos segue no mesmo dia e horário. A bola rola para o confronto no dia 5 de maio (terça-feira), às 21h30 (de Brasília). As equipes se enfrentaram anteriormente pela segunda rodada e o duelo terminou empatado por 1 a 1 na Vila Belmiro, em Santos (SP).

Antes do confronto contra o Recoleta, o Santos ainda tem mais quatro compromissos: Coritiba (Copa do Brasil), Bahia e Palmeiras (Campeonato Brasileiro) e Cerro Porteño (Sul-Americana).

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Situação do Santos

O Santos divide as atenções da Sul-Americana com o Campeonato Brasileiro e com a Copa do Brasil. No torneio continental, o Peixe é o lanterna do Grupo D, com apenas um ponto após duas rodadas. Já no Brasileirão, o time de Cuca tem 13 pontos e ocupa o 15° lugar.

Por fim, o Peixe estreia na Copa do Brasil na noite desta quarta-feira, contra o Coritiba. A bola rola no gramado da Vila Belmiro às 19h30 (de Brasília), pela ida da quinta fase da competição.