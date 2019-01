Com vários gringos na mira, Santos busca converter consultas em propostas

O Santos tem trabalhado em várias frentes em busca de reforços para o novo técnico Jorge Sampaoli. A lista é grande e o momento é de filtrar as opções para converter as consultas em propostas oficiais.

A Gazeta Esportiva teve acesso a algumas alternativas. Após sondagens, o presidente José Carlos Peres e o executivo de futebol Renato têm conversado com Sampaoli para discutir por quem vale a pena investir.

Depois de perder Gigliotti para o Toluca-MEX, o Peixe teve uma proposta recusada por Martin Campaña, goleiro do Independiente-ARG. O Alvinegro analisa a situação para saber se aumenta os valores – Sampaoli quer um goleiro de boa qualidade com os pés, algo não detectado em Vanderlei.

No mais, há conversas, mas pouca coisa no papel. O mercado está inflacionado e o Santos tenta soluções com pagamento em longo prazo. Veja alguns nomes no radar do Santos abaixo:

Yeferson Soteldo: o meia pertence ao Huachipato-CHI e tem negociações encaminhadas para permanecer na Universidad de Chile. O jogador é habilidoso e tem 1,58 m de altura.

Jorge Moreira: o lateral-direito paraguaio do River Plate-ARG tem contrato até 30 de junho de 2020. Procurado pela Gazeta Esportiva, ele disse desconhecer o interesse do Santos.

Cecilio Dominguez: o atacante de lado de campo também paraguaio pertence ao América-MEX e tem contrato até 30 de junho de 2020.

Brayan Angulo: o centroavante equatoriano é destaque do Emelec. Ele marcou 31 gols em 2018. O Grêmio também o procurou.

Juan Escobar: mais um paraguaio alvo do Santos. O zagueiro é do Cerro Porteño. Seu contrato vai até 2023.

Leonardo Gil: o volante argentino canhoto do Rosario Central tem contrato até 30 de junho de 2021.

Alexis Mac Allister: o meia é o principal jogador do Argentinos Juniors, que pede 10 milhões de dólares (R$ 37 mi). Seu contrato vai até 30 de junho de 2021.