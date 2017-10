Com rachão e dúvidas, Levir encerra preparação do Santos para o clássico

O Santos realizou nesta sexta-feira o último treino antes de encarar o São Paulo, neste sábado, às 17h (de Brasília), no Pacaembu, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com exceção de Zeca, que processou o Peixe e não deve mais atuar pelo clube, o técnico Levir Culpi contou com todos os titulares à disposição e liberou o rachão no CT Rei Pelé.

Sem contar com Zeca, Jean Mota foi o escolhido para assumir a lateral esquerda. Em contrapartida, o comandante tem outras duas dúvidas para escalar a equipe.

Mesmo com o retorno de Renato, o técnico não tinha a intenção de sacar Alison do time. Por conta disso, ele chegou a esboçar uma escalação com três volantes, sacando Copete.

O outro problema é na lateral direito. Com Victor Ferraz recuperado de uma lombalgia, Levir ainda não sabe se manterá Daniel Guedes na posição ou promoverá o retorno do camisa 4.

Na atividade desta sexta, o treinador não esboçou o time que sairá jogando no clássico. Além do rachão, os atletas participaram apenas de um treino físico.

Portanto, o Peixe deve ir a campo com: Vanderlei; Victor Ferraz (Daniel Guedes), Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Renato, Matheus Jesus e Lucas Lima; Copete (Alison), Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.