Com Plano B, Santos espera resposta de Ricardo Gomes nesta quarta

O Santos espera por uma posição definitiva do executivo de futebol Ricardo Gomes nesta quarta-feira. Ele foi procurado pelo Bordeaux-FRA para ser manager.

A saída era dada como certa até a noite de segunda-feira, quando Ricardo deixou a Vila Belmiro em dúvida após reunião do Comitê de Gestão. O Peixe pediu pela permanência, ratificou a importância do profissional e exigiu o pagamento de uma multa rescisória. Os valores calculados em cima dos salários até o fim do contrato – em junho de 2019 -, superam R$ 1 milhão.

E enquanto aguarda pelo ‘sim’ ou ‘não’ de Ricardo Gomes, o alvinegro tem um Plano B mantido em sigilo. Ele é ex-jogador, identificado com o clube e tem experiência administrativa. O Santos prioriza a manutenção do atual chefe do departamento de futebol, mas não quer vacância no cargo.

A proposta salarial do Bordeaux é bem maior do que Ricardo Gomes recebe no Santos. O clube francês tem o dirigente como ídolo pela passagem no cargo de treinador entre 2005 e 2007.